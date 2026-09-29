Ceuta, la polizia sgombera all'alba centinaia di migranti da Playa Benítez

È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benítez, a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e, poco prima delle 8, gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al Centro di assistenza temporanea per stranieri (CATE) dove saranno identificati dalla polizia. Successivamente è previsto lo spostamento nel campo provvisorio di Loma Colmenar. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Mentre i migranti venivano disposti in fila in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza, correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di persone è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.