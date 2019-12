Capodanno, in Oceania il 2020 è già arrivato: al via i festeggiamenti in tutto il mondo

Varie zone del mondo hanno già festeggiato il 2020 e l'ingresso nel nuovo decennio. I primi a brindare sono stati gli abitanti di Samoa, nel Pacifico meridionale, dove la mezzanotte è scattata alle 11 italiane. L'orologio ha poi segnato il cambio di anno e decennio in Nuova Zelanda e alle Fiji, con festeggiamenti a Wellington e Auckland. Con lo scorrere dei minuti, nuove zone del mondo sono entrate man mano nel nuovo decennio, e la mezzanotte è scoccata anche nell'estremo oriente russo e nelle isole del Pacifico, come Tuvalu, Nauru, Tarawa e le Marshall. Poi è la volta di Australia, Giappone (9 ore prima dell'Italia), Singapore e India, Mosca (la Russia è estesa su vari fusi orari), Turchia, est europeo. Seguono Italia, Francia e Germania, e Gran Bretagna che festeggerà un'ora dopo di loro. Rio de Janeiro sulla costa brasiliana brinderà 3 ore dopo gli italiani, poi seguiranno Argentina, Cile, e ancora in seguito Times Square a New York, poi Los Angeles. Le ultime a entrare nel 2020 saranno le remote isole statunitensi del Pacifico meridionale, come le Hawaii, dove il passaggio al nuovo decennio avverra' esattamente 25 ore dopo Samoa.