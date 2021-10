07 ottobre 2021 10:43

Canarie, non si ferma l'eruzione del vulcano: chiuso l'aeroporto di La Palma

L'aeroporto di La Palma, un'isola delle Canarie, è temporaneamente "non operativo" a causa "dell'accumulo di cenere" emessa dal vulcano Cumbre Vieja, in eruzione da metà settembre. Già mercoledì sera le compagnie aeree Binter e Canarifly avevano annunciato la sospensione dei voli per e da La Palma. L'intero scalo è chiuso fino a nuovo ordine, mente gli altri aeroporti delle Canarie rimangono operativi.