06 febbraio 2022 23:57

Canada, sale la protesta: migliaia in piazza contro misure Covid

Monta in Canada la protesta contro le restrizioni anti Covid. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Ottawa, Toronto, Quebec City e Winnipeg, rafforzando la protesta "Freedom Convoy" iniziata una settimana fa dai camionisti canadesi contro l'obbligo di vaccino se si attraversa la frontiera con gli Usa. Nella capitale i dimostranti hanno acceso falò e creato saune portatili contro temperature polari, costruendo castelli gonfiabili per i bambini davanti al parlamento, sventolando bandiere canadesi e urlando slogan contro il governo.