Campi profughi allagati a Gaza, ong: oltre 250mila famiglie in emergenza

"È davvero frustrante aver perso così tante settimane cruciali dall'adozione del piano di pace di Trump, che prevedeva che gli aiuti umanitari sarebbero arrivati, e che i palestinesi non avrebbero continuato a soffrire inutilmente", ha sottolineato. Con la maggior parte della popolazione sfollata moltissimi civili vivono nelle tende, molte delle quali improvvisate. Ora in molti "le stanno ripulendo dopo le diffuse inondazioni causate da una tempesta iniziata venerdì" e si teme che le malattie possano diffondersi per la miscelazione dell'acqua piovana con le acque reflue.