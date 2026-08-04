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saluti romani al grido "Sieg Heil"

Bulgaria, minacce naziskin contro adolescenti ebrei italiani in hotel

Un video documenta i saluti romani e le urla 'Sieg Heil!' del gruppo che ha cercato di forzare l'ingresso di un albergo dove si trovavano decine di giovanissimi della Comunità Ebraica di Roma

04 Ago 2026 - 16:05
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