Brexit, Banksy posta il suo Parlamento di scimpanzé: "Ridi ora, ma un giorno nessuno sarà responsabile"

"Devolved Parliament" è un'opera realizzata dal misterioso street artist Banksy 10 anni fa. Nel giorno in cui il Regno Unito sarebbe dovuto uscire dall'Unione Europea, il 29 marzo 2019, l'artista ha postato questo suo quadro su Instagram e ha scritto: "L'ho fatto dieci anni fa. Il museo di Bristol l'ha appena messo in mostra per celebrare il giorno della Brexit". Poi ha aggiunto: "Ridi ora, ma un giorno nessuno sarà responsabile". Una frase questa che riprende e modifica un cartello che compare in un’altra delle sue opere più famose, che ha sempre con protagonista una scimmia: “Ridete ora ma un giorno saremo noi al comando”.