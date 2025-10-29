Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 8
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

LE IMMAGINI

Brasile, scontri durante maxi-operazione contro i narcos

In fiamme le favelas di Rio de Janeiro, oltre 100 i morti

29 Ott 2025 - 17:05
8 foto
brasile