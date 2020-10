clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha fatto firmare al suo cane Nestor la nuova legge che inasprisce le pene per chi maltratta gli animali, che rischia ora fino a cinque anni di carcere. Come gesto simbolico, Bolsonaro ha preso in braccio l'amico a quattro zampe e lo ha fatto sedere sul tavolo, cercando poi di fargli tenere la penna con la zampa.