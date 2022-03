04 marzo 2022 11:18

Bombardato l'aereo ucraino più grande del mondo, ecco le foto del Mriya distrutto

Arrivano sui social le immagini che dimostrano la distruzione del più grande aereo cargo del mondo, l'Antonov-225 Mriya di fabbricazione ucraina, rimasto bruciato in un attacco russo all'aeroporto di Hostomel vicino alla capitale. La riparazione dell'aereo costerebbe più di 3 miliardi di dollari. "Questo era l'aereo più grande del mondo, l'AN-225 'Mriya' ('Dream' in ucraino). La Russia ha distrutto il nostro 'Mriya'. Ma non potranno mai distruggere il nostro sogno di uno Stato europeo forte, libero e democratico. Prevarremo", aveva scritto su Twitter il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba.