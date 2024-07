Azerbaijan, trovata una "mensa" di 3.500 anni fa

Immaginate una sorta di grande mensa, a pianta circolare e verosimilmente tutta coperta da un incannucciato, super organizzata, con tanto di stoviglie di ceramiche e alloggiamenti per molti bracieri in modo da cucinare per tante persone. Per di più, situata in una posizione panoramica, ben visibile dai viaggiatori che percorrevano la valle lungo il fiume Kura: probabilmente popolazioni nomadi del Caucaso meridionale. Si tratta di un insediamento di ben 3500 anni fa, il primo mai scavato fino a oggi, emerso a Tava Tepe, in Azerbaijan, grazie al lavoro della missione GaRKAP, una collaborazione tra l’Università di Catania, il Camnes di Firenze e l'Accademia delle Scienze di Baku, con il supporto finanziario del ministero degli Esteri e della Scuola superiore di Archeologia di Catania.