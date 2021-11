18 novembre 2021 12:46

Austria, boom di contagi: in alcune zone del Paese lockdown per tutti

In Austria, in alcune regioni scatta il lockdown per tutti, mentre per i non vaccinati la misura è già in vigore da qualche giorno in tutto il Paese. Così Vienna cerca di mettere al riparo i suoi cittadini dalla quarta ondata di Covid, che sta riempiendo i reparti degli ospedali