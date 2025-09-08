Logo Tgcom24
Mondo
Nel quartiere Ramot Alon

Attentato a Gerusalemme, terroristi salgono sul bus e aprono il fuoco: "Morti e feriti"

I due assalitori sono palestinesi della Cisgiordania. Sono stati uccisi dalla polizia israeliana 

08 Set 2025 - 10:48
