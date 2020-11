clicca per guardare tutte le foto della gallery

Almeno uno degli attentatori che hanno colpito la capitale austriaca è stato ucciso. Altri quattro sono però stati fermati dalle teste di cuoio della polizia. Nelle immagini che sono circolate subito sui social si vedono quattro persone obbligate a spogliarsi in mezzo alla strada. Questo per poter controllare da distanza di sicurezza che non vi fossero cinture esplosive addosso.