21 marzo 2022 09:15

Attacchi aerei russi su Kiev, distrutto un centro commerciale

Un centro commerciale è stato distrutto in un bombardamento russo avvenuto nella notte nel distretto di Podilskyi, a Kiev. Le auto in un parcheggio adiacente hanno preso fuoco, e una persona è stata uccisa in seguito alle esplosioni. Oltre 60 vigili del fuoco e 11 unità hanno lavorato per estinguere le fiamme che avevano raggiunto il terzo e il quarto piano del centro commerciale.