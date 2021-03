Astrazeneca, prima dose per Boris Johnson

"Ho appena ricevuto la mia prima dose di vaccino Oxford/AstraZeneca. Grazie a tutti gli incredibili scienziati, al personale dell'NHS e ai volontari che hanno contribuito a far sì che ciò accada". Con queste parole via Twitter il premier britannico Boris Johnson ha annunciato di essersi sottoposto a vaccinazione anti-Covid a Londra. Johnson, 56 anni, ha atteso, come previsto, il turno per la sua fascia d'età. Ha optato per l'iniezione di AstraZeneca per dare l'esempio, dopo che alcuni Paesi Ue avevano interrotto la somministrazione a causa dei timori di effetti collaterali legati a singoli episodi di trombosi