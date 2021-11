17 novembre 2021 09:46

Asta record, 35 milioni di dollari per un quadro di Frida Kahlo

Un quadro della pittrice messicana Frida Kahlo, "Diego y Yo", è stato venduto all'asta da Sotheby's a New York per 34,9 milioni di dollari (circa 30,8 milioni di euro). Si tratta della somma più alta mai pagata all'asta per un'opera di un artista del Centro e Sud-America. Il record precedente era stato segnato con la vendita di un dipinto di Diego Rivera, ex marito di Kahlo, per 9,76 milioni di dollari nel 2018. L'opera "Diego y Yo", uno dei suoi ultimi autoritratti, raffigura una Kahlo in lacrime con il volto di Rivera dipinto sulla fronte. Ad acquistarlo, secondo il New York Times, è stato il fondatore di un museo in Argentina, Eduardo F. Cosantini. Il dipinto era stato venduto all'asta nel 1990 per 1,4 milioni di dollari.