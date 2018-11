Arcipelago Palau, messe a bando le creme solari: danneggiano la barriera corallina

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Nell'arcipelago di Palau, in Micronesia, presto saranno vietati la vendita e l'uso delle creme solari. Una decisione presa dal governo per proteggere la barriera corallina. Alcuni prodotti chimici usati nella maggior parte delle creme, infatti, sono altamente tossici per i coralli e li scolorisce. La legge, scrive la Bbc, è già pronta ma il divieto scatterà a partire dal 2020. I trasgressori saranno puniti con una multa da 1.000 dollari.