E' allerta in Antartide per un iceberg, grande come due volte la superficie della città di New York, che rischia di staccarsi a breve. La montagna di ghiaccio potrebbe andare alla deriva nell'oceano mettendo in pericolo la ricerca e la presenza dellʼuomo. Si tratta di una massa di 660 chilometri quadrati. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News