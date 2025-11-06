Angelina Jolie a sorpresa a Kherson, visita ai bimbi malati in ospedale

La star del cinema e Ambasciatrice di Buona Volontà delle Nazioni Unite, Angelina Jolie, ha fatto una visita a sorpresa a Kherson, in Ucraina. L'attrice ha visitato le strutture mediche locali, tra cui un ospedale per la maternità e un ospedale pediatrico. Lo riporta Rbc-Ucrainam precisando che secondo fonti vicine all'organizzazione della visita, Jolie ha chiesto informazioni sui pazienti, ha parlato con i medici e con le madri dei bambini ricoverati nel reparto maternità.