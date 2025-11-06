Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 2
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

da hollywood all'ucraina

Angelina Jolie a sorpresa a Kherson, visita ai bimbi malati in ospedale

L'attrice in Ucraina ha visitato le strutture mediche locali, tra cui un ospedale per la maternità e un ospedale pediatrico

06 Nov 2025 - 10:58
2 foto

La star del cinema e Ambasciatrice di Buona Volontà delle Nazioni Unite, Angelina Jolie, ha fatto una visita a sorpresa a Kherson, in Ucraina. L'attrice ha visitato le strutture mediche locali, tra cui un ospedale per la maternità e un ospedale pediatrico. Lo riporta Rbc-Ucrainam precisando che secondo fonti vicine all'organizzazione della visita, Jolie ha chiesto informazioni sui pazienti, ha parlato con i medici e con le madri dei bambini ricoverati nel reparto maternità.

angelina jolie
crisi ucraina