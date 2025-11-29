Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 25
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

DANNI INGENTI

Alluvioni in Sri Lanka e Indonesia, centinaia di morti

Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah hanno provocato anche centinaia di dispersi e danni enormi. Oltre 45mila le persone evacuate

29 Nov 2025 - 06:23
25 foto
indonesia