Alluvioni in Bangladesh: 4,5 milioni di persone colpite e 13 morti

Almeno 13 persone sono morte e altre 4,5 milioni sono state colpite dalle inondazioni causate dalle forti piogge in Bangladesh. Lo hanno reso noto le autorità locali. "Quattro milioni e mezzo di persone sono state colpite e 13 persone sono morte in tutto il Paese", ha affermato in un comunicato il ministero per la Gestione dei disastri. Secondo il ministero, le attuali inondazioni stanno colpendo 11 dei 64 distretti del Paese, e la città orientale di Feni è la più colpita. Questo disastro colpisce il Bangladesh dopo settimane di disordini politici. Più di 450 persone, tra cui circa 40 membri delle forze di sicurezza, hanno perso la vita durante le manifestazioni antigovernative che hanno portato alla caduta e alla fuga in India del primo ministro Sheikh Hasina il 5 agosto.