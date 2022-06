05 giugno 2022 17:13

Alla parata per la Regina a rubare la scena è il piccolo Louis: le sue facce conquistano i sudditi

Alla parata per il Giubileo della Regina Elisabetta non potevano mancare il principe William, secondo in linea di successione, con la duchessa di Cambridge sua moglie, Kate, e i figli George, Charlotte e Louis. Ed è proprio quest'ultimo ad aver attirato l'attenzione divertita dei sudditi. Louis con i suoi 4 anni ha dato un po' libero sfogo anche alla sua noia con una sequenza di smorfie che hanno divertito e affascinato il pubblico. Meno divertita mamma Kate che ha cercato un po' di intrattenerlo e arginarlo.