Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 13
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

LE IMMAGINI

Alaska, la stretta di mano tra Trump e Putin dà il via ai colloqui

Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente americano con un applauso, lo zar ha ricambiato con un sorriso. I due sono poi saliti insieme su una limousine

15 Ago 2025 - 22:04
13 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri