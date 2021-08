31 agosto 2021 17:42

Afghanistan, l'anchorman va in onda circondato dai talebani armati

Un conduttore televisivo afghano è andato in onda circondato da un gruppo di talebani armati. Il video, che sta rimbalzando sui social, mostra l'anchorman visibilmente nervoso mentre legge le notizie nel programma politico Peace Studio. Nel corso della trasmissione interviene anche uno dei talebani, mentre il presentatore riferisce ciò che l'Emirato Islamico sostiene, ovvero che gli afghani non devono aver paura. Il filmato è stato condiviso anche dalla giornalista di origine afghana della Bbc Yalda Hakim, basata in Australia, che lo ha definito "surreale": "Appare così oggi in Afghanistan il dibattito politico in tv", ha scritto Hakim.