Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 7
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

negli Usa

Aereo cargo di Ups si schianta in Kentucky: le foto del violento incendio

Un aereo cargo Md-11 della società di spedizioni statunitense Ups si è schiantato durante il decollo da Louisville, in Kentucky

05 Nov 2025 - 01:01
7 foto
kentucky