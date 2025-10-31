Addio al fratello di Andrea Delogu, centinaia al funerale

Un grande cuore composto da rose bianche è stato portato al cimitero monumentale di Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per l'ultimo saluto a Evan Oscar Delogu, il 18enne morto mercoledì in un incidente in moto. In tanti, almeno 500 persone, si sono stretti ai familiari, il padre Walter, per anni autista e strettissimo collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, la madre Livia e la sorella Andrea, conduttrice e showgirl, nata da una precedente unione di Walter.