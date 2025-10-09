Logo Tgcom24
Speciale Il conflitto in Medioriente
dopo 734 giorni di guerra

Accordo di pace tra Israele e Hamas, a Tel Aviv e a Gaza la gente in strada per festeggiare

La prima fase dell'intesa prevede entro le 72 ore successive (lunedì o martedì) la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà Barghouti

09 Ott 2025 - 22:49
