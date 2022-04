20 aprile 2022 16:39

Acciaieria Azovstal di Mariupol, i filorussi: "Cinque soldati ucraini si sono arresi"

"Cinque militari ucraini hanno deposto le armi e lasciato volontariamente la fabbrica Azovstal di Mariupol", dove sono asserragliate le ultime forze militari ucraine in città. Lo hanno dichiarato in un comunicato le autorità dell'autoproclamata repubblica separatista di Donetsk, non riconosciuta dalla comunità internazionale. Ieri sera i separatisti hanno detto che 140 civili sono stati evacuati dalla città, ma per il momento non ci sono conferme.