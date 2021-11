20 novembre 2021 16:22

A Vienna migliaia di No Vax protestano in piazza contro il lockdown

Diverse migliaia di manifestanti sono scese in piazza a Vienna per protestare contro le nuove dure misure contro la pandemia in Austria. I manifestanti urlano slogan come "Noi siamo il popolo" e "Resistenza". L'Austria affronta il suo quarto lockdown generale da lunedì, in vigore anche per i vaccinati. Tra i simboli usati dai contestatori, una stella gialla con la parola "non vaccinato". Al corteo anche alcune bandiere italiane e uno striscione con la scritta "Noi siamo il popolo italiano"