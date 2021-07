01 luglio 2021 09:02

A Pechino la grande parata per i 100 anni del Partito comunista cinese

La Cina festeggia i 100 anni dalla fondazione del Partito comunista. Oltre 70mila persone si sono riunite per la parata tenutasi in Piazza Tienanmen. "La Cina - ha detto il presidente Xi Jinping - ha raggiunto il primo obiettivo del Centenario, quello sulla costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti. L'obiettivo del secondo Centenario - ha aggiunto - è trasformare la Cina in un grande Paese socialista moderno". Xi ha poi sottolineato come "impegno incrollabile" sia la riunificazione di Taiwan alla Cina e ha ricordato che il governo di Pechino esercita la propria giurisdizione su Hong Kong e Macao, fedele al principio "un Paese due sistemi".