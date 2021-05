14 maggio 2021 07:00

A New York quadro di Picasso venduto all'asta per 103,4 mln dollari

Un quadro di Picasso, "Donna seduta vicino a una finestra", dipinto nel 1932, è stato venduto in un'asta di Christie's, a New York per 103,4 milioni di dollari. La base era di 90 milioni e la "battaglia" tra collezinisti è durata oltre 19 minuti. Il precedente proprietario del dipinto lo aveva acquistato otto anni fa per circa 44,8 milioni di dollari.