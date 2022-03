01 marzo 2022 19:17

A Milano il flash mob per la pace dell'Accademia ucraina di balletto: l'esibizione degli allievi ucraini e russi contro la guerra

Ucraini, russi, bielorussi, moldavi, italiani: insegnanti e allievi dell'Accademia ucraina di balletto di Milano si sono esibiti in un flash mob per la pace in Ucraina organizzato dal Municipio 4 in Largo Marinai d'Italia.