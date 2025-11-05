Logo Tgcom24
"New York mostra come si può sconfiggere Trump": il 34enne Zohran Mamdani eletto sindaco

Musulmano e socialista, ha vinto con un programma per rendere la città più abbordabile (bus gratis, supermercati comunali, affitti calmierati e più tasse ai ricchi)

05 Nov 2025 - 06:00
