I covoni di Monet venduto all asta per 110 milioni di dollari

Un dipinto di Claude Monet della serie "I covoni" è stato venduto all'asta per 110,7 milioni di dollari da Sotheby's a New York. Si tratta di un record per le tele dell'artista e tra le dieci aste più remunerative di sempre. Il dipinto, 72 centimetri per 92 centimetri, è stato realizzato nell'inverno tra il 1890 e il 1891 nella casa di Giverny, in Normandia. La tela di Monet è stata messa all'asta da un collezionista anonimo che l'aveva acquistata nel 1986 a un'asta da Christie's, per 2,5 milioni di dollari.