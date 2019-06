Mamma Ramirez non riesce a guardare quell'immagine: "E' una foto dura, scioccante. Ma allo stesso tempo mi riempie di tenerezza, sono morti abbracciati".



La vita nella periferia di San Salvador, precisamente nel sobborgo di San Martin, era difficile per il migrante venticinquenne: "Lavorava per pochi spiccioli in una pizzeria, mentre la moglie, ventunenne, faceva la cassiera in un fast food". La coppia viveva con la figlia in una piccola casa assieme alla madre di lui, che ancora non ha il coraggio di entrare nella camera del figlio. "Avevo dato alla coppia la camera da letto più grande, ma i ragazzi sognavano di risparmiare abbastanza denaro per comprare una casa propria. Per questa ragione mio figlio ha lasciato il Messico insieme alla sua famiglia", conclude in lacrime.