Almeno 29 persone, tra le quali sette bambini, sono rimaste uccise dalle frane causate dalle forti piogge che hanno colpito il West Pokot. in Kenya. Lo riporta la Bbc. Secondo le autorità locali, i villaggi di Nyarkulian e Parua sono completamente isolati e le strade allagate. Negli ultimi giorni le forti piogge hanno causato vittime in Etiopia e Tanzania, mentre in Somalia centinaia di migliaia di persone hanno dovuto lasciare le case.