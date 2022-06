Forte scossa di terremoto in Afghanistan, centinaia di morti e feriti

Lo ha affermato alla Bbc un funzionario del governo locale sottolineando che i feriti sono oltre 600. Secondo l'Istituto geofisico statunitense la scossa è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost , a una profondità di 10 km. Il Centro Sismologico Euro Mediterraneo riporta che il terremoto è stato avvertito in un raggio di oltre 500 km, non solo in Afghanistan e Pakistan ma anche in India.

Testimoni hanno raccontato di aver avvertito il terremoto nella capitale dell'Afghanistan, Kabul, così come nella capitale del Pakistan, Islamabad.

Il sisma ha sorpreso molte persone durante il sonno per questo il numero delle vittime potrebbe salire in modo impressionante.

Il Papa prega per la "cara popolazione aghana" -

"Nelle scorse ore un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Afghanistan: esprimo la mia vicinanza ai feriti, a chi e' stato colpito dal sisma e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e ai familiari. Auspico che con l'aiuto di tutti si possano alleviare la sofferenza della cara popolazione afgana". Lo ha detto papa Francesco a conclusione dell'udienza generale.