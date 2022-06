Forte scossa di terremoto in Afghanistan, centinaia di morti e feriti

Emergenza incendi in Spagna, evacuate diverse località in Castiglia e León

Il devastante terremoto in Afghanistan, le immagini diffuse via social

Almeno 250 persone sono morte per i danni provocati da una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 che nella serata di martedì ha colpito il sud-est dell'Afghanistan, al confine con il Pakistan.