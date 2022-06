Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 tra Perù e Brasile

Una forte scossa di terremoto ha colpito il sud del Perù lungo il confine con il Brasile.

Il sisma di magnitudo 6.5 è stato registrato alle 2:55 ore locali (le 4:55 in Italia), a 111 chilometri da Tarauaca, nel nord del Brasile a una profondità di 616 chilometri. Lo riferisce il servizio geologico degli Stati Uniti e il Centro sismologico Euro Medieterraneo. Il terremoto è stato avvertito in diverse città tra il Perù e il Brasile ma anche in Cile e Bolivia.