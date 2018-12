Forbes: Merkel donna più potente al mondo per l'ottavo anno di fila

Per l'ottavo anno consecutivo, Angela Merkel è stata nominata la donna più potente al mondo. Nella classifica 2018 delle cento leader più influenti del globo stilata dalla rivista Forbes, alle spalle del cancelliere tedesco c'è il premier britannico Theresa May, seguita da Christine Lagarde, nominata nel 2011 prima donna a dirigere il Fmi. L'italia è rappresentata dall'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Federica Mogherini, al 67esimo posto.