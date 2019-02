Fonti Usa: jihadisti in fuga da Siria verso l'Iraq con tesoro Isis

Negli ultimi sei mesi, oltre mille jihadisti dell'Isis sono fuggiti dalla Siria verso l'Iraq, portando con sé il "tesoro" del califfato, circa 200 milioni di dollari in contanti. A confermarlo alla Cnn sono state fonti militari Usa, secondo le quali tra i fuggitivi ci sono anche molti esponenti di Al Qaeda. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, invece, il tesoro dell'Isis (lingotti d'oro e banconote) sarebbe in mano agli americani.