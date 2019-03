Fonti Ue: verso Brexit senza accordo, probabile vertice ad aprile

Si fa sempre più reale l'ipotesi di una Brexit senza accordo. Lo riferiscono fonti Ue dopo la riunione degli ambasciatori dei 27 sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, stabilita per il 12 aprile. E' dunque molto probabile un vertice Ue il 10 o l'11 aprile per dare un segnale politico, anche se Bruxelles è pronta a una "hard" Brexit. Intanto lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha dato l'ok al terzo tentativo di ratifica del piano May.