Fmi: bene abbandono politica "zero-Covid" da parte della Cina

Secondo l'Fmi, il Fondo monetario internazionale, è positivo "l'abbandono da parte della Cina della politica dello zero-Covid".

"Valutiamo molto positivamente i passi decisivi intrapresi dalle autorità cinesi per ricalibrare le politica anti-Covid in modo da creare condizioni migliori per la ripresa", ha detto la direttrice generale Kristalina Georgieva, ricordando che "la crescita dell'economia cinese è importante non solo per la Cina, ma anche per il mondo intero".