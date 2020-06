Floyd, nuove proteste davanti Casa Bianca e Trump Tower a Ny

Non si fermano negli Usa le proteste contro il razzismo e la polizia. Dopo le marce pacifiche, in serata migliaia di manifestanti sono di nuovo scesi in strada a New York e Washington. A Manhattan circa duemila persone si sono radunate a Columbus Circle davanti al Trump International Hotel al grido "cacciatelo via", riferito a Donald Trump. Nella capitale federale una grande folla si è nuovamente ritrovata davanti alla Casa Bianca.