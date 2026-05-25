Flotilla, Tajani: "Attivisti italiani oggi dal giudice, spero presto a casa"

I due attivisti italiani della Flotilla che si trovano a Bengasi in Libia "dovrebbero andare stamane davanti al giudice, quindi mi auguro che il giudice decida di farli ritornare in Italia". È quanto detto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai cronisti che lo hanno interpellato sulla questione. "Stiamo parlando con la nostra interlocuzione a Bengasi", ha aggiunto il capo del dicastero degli Esteri. "Mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa", ha anche detto, "stiamo lavorando".