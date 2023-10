Florida, killer di due donne giustiziato con iniezione letale

Un 54enne della Florida, Michael Zack, condannato per l'omicidio di due donne nel 1996, è stato giustiziato con un'iniezione letale.

Lo riportano i media americani. E' stato giustiziato nel carcere della città di Raiford dove gli è stato somministrato un cocktail di farmaci alle 18 ora locale, mezzanotte in Italia, ed è stato dichiarato morto 12 minuti dopo. Era stato condannato a morte nel 1997 per lo stupro e l'omicidio di Ravonne Smith, una donna che aveva incontrato in un bar, nel giugno 1996. E' stato anche condannato per l'omicidio di un'altra donna, Laura Rosillo, conosciuta in un altro locale.