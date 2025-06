Florida, giustiziato 51enne condannato per aver ucciso una donna nel 1994

Un uomo ,condannato per aver violentato e ucciso una donna fuori da un bar, è stato giustiziato in Florida. Il 51enne Thomas Lee Gudinas è stato dichiarato morto martedì sera a seguito di un'iniezione letale nel carcere statale della Florida, vicino a Starke. Era stato condannato per l'omicidio di Michelle McGrath, una donna vista l'ultima volta in un bar poco prima delle 3 del mattino del 24 maggio 1994. Il suo corpo fu trovato ore dopo in un vicolo, accanto a una scuola. Un dipendente della scuola che si è imbattè nel corpo di McGrath identificò Gudinas come un uomo in fuga dalla zona. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l'ultimo appello di Gudinas.