Florida, un Boeing 737 va fuori pista e finisce in un fiume: salvi passeggeri ed equipaggio

Un Boeing 737 è finito fuori pista a Jacksonville, in Florida. I passeggeri e l'equipaggio, riferiscono le autorità citate dai media americane, sono tutti vivi nonostante l'aereo sia finito nel fiume limitrofo, il St. Johns River. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, ore 3:43 di sabato mattina italiana, quando l'aereo ha cercato di atterrare durate una tempesta, con forti piogge e vento. Al momento si contano una ventina di feriti.

Vigili del fuoco e ambulanze sono sul posto per i soccorsi ed evitare la dispersione di un eccesso di carburante nel fiume. A bordo del Boeing 737 della Miami Air finito fuori pista c'erano 142 passeggeri. Le autorità americane ribadiscono che i feriti non sono in gravi condizioni.