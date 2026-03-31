L'aeroporto internazionale di Palm Beach, in Florida, è stato rinominato "Aeroporto internazionale Donald J. Trump", in onore del presidente degli Stati Uniti d'America. Lo ha deciso, attraverso la firma di una legge, il governatore dello stato federato, Ron DeSantis. Il provvedimento, approvato il mese scorso dal parlamento statale, attribuisce allo Stato la competenza di denominare i principali aeroporti commerciali. Lo scalo si trova a circa sei chilometri di distanza dalla residenza del tycoon a Mar-a-Lago. La modifica entrerà in vigore il prossimo primo luglio, dopo l'approvazione dell'amministrazione federale dell'aviazione. Secondo fonti locali il cambiamento potrebbe comportare costi fino a 5,24 milioni di dollari. L'organizzazione imprenditoriale della famiglia Trump ha presentato domanda di registrazione del marchio per l'utilizzo del nome del presidente negli aeroporti.